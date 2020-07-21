Определены самые продаваемые модели iPhone

В рамках квартала с Android на iOS перешли 16% пользователей.

Чаще всего iPhone покупают те, кто уже пользовался продукцией производителя ранее. К такому выводу пришли исследователи организации Consumer Intelligence Research Partners.

В США среди смарфтонов Apple около 65% продаж пришлось на модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Также продажи новой модели iPhone SE уже составили порядка 19% от всех смартфонов iPhone во втором квартале 2020 года.

В рамках квартала с Android на iOS перешли 16% пользователей, у 9% из них популярность приобрел iPhone SE.

Ранее Apple запатентовала чехол, который заряжает iPhone без Lightning.

Видео: YouTube/ Apple