Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ

Салют начался после того, как на Дворцовой площади завершилась опера "Юнона и Авось".

День Военно-морского флота в Петербурге завершился салютом. Он начался в 22:45. Некоторые петербуржцы ожидали его в 22:00 и к тому времени уже собрались на набережных около Петропавловской крепости.

Кроме того, салют также был дан в Кронштадте. У стен Петропавловской крепости залпы произвели офицеры и курсанты Михайловской артиллерийской академии. В Кронштадте — военнослужащие Западного военного округа.

Всего, по данным Смольного, праздник в Петербурге посетили около 1,5 млн человек.

31 июля Петербург принял главный военно-морской парад. Смотрите, как прошла его водная и воздушная часть.

Видео: Telegram / Администрация Центрального района

Фото: правительство Петербурга