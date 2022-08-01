Видео: в Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ

День Военно-морского флота в Петербурге завершился салютом. Он начался в 22:45. Некоторые петербуржцы ожидали его в 22:00 и к тому времени уже собрались на набережных около Петропавловской крепости.
Кроме того, салют также был дан в Кронштадте. У стен Петропавловской крепости залпы произвели офицеры и курсанты Михайловской артиллерийской академии. В Кронштадте — военнослужащие Западного военного округа.
Всего, по данным Смольного, праздник в Петербурге посетили около 1,5 млн человек.
31 июля Петербург принял главный военно-морской парад. Смотрите, как прошла его водная и воздушная часть.
Видео: Telegram / Администрация Центрального района
Фото: правительство Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все