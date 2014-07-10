На Невском проспекте накрыли салон интимных услуг

Была задержана организатор и 9 девушек лёгкого поведения.

Полицейские накрыли салон интимных услуг в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба по Петербургу и Ленобласти.

Салон располагался в одной из квартир дома 88 по Невскому проспекту. Полицейские задержали в квартире 51-летнюю жительницу Парголово, которая организовала незаконную деятельность и являлась администратором притона, а также 9 представительниц древнейшей профессии в возрасте 27-42 лет. Среди задержанных – 3 местных жительницы, 4 – приезжих из различных регионов РФ и 2 уроженок стран ближнего зарубежья.

Девушки лёгкого поведения были привлечены к административной ответственности, а в отношении "предпринимательницы" возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Ранее были задержаны подозреваемые в организации притонов в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы.

Видео: МВД