В Петербурге задержали предполагаемых организаторов борделей

Задержаны четверо вероятных причастных к созданию сети интимных услуг.

Задержаны подозреваемые в организации притонов в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы. Об этом сообщили в субботу, 15 июня, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Опергруппой УР Главка совместно с коллегами из УМВД РФ по Адмиралтейскому району при содействии спецполка полиции задержаны три неработающих петербурженки 31–52 лет, а также 41-летний неработающий петербуржец. Установлено, что они содержали притоны в Адмиралтейском и Центральном районах.

Отмечается, что клиенты допускались в притоны только после проверок операторами колл-центра. Одна из задержанных управляла заведением, две других — организовывали прием клиентов. Задержанный был водителем "доставки".

При обысках изъяты электронные носители информации, банковские карты, тетради с записями. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Невском проспекте ликвидировали интим-салон для VIP-клиентов.

Видео: МВД