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Консульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Сегодня, 9:34
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Консульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

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Деятельность консульства все равно будет продолжена.

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил о расширении консульского округа посольства США в Москве с 1 апреля. Ранее он сообщал о прекращении выдачи виз в Екатеринбурге с 1 апреля, но деятельность консульства будет продолжена. Об этом сообщает "РИА Новости".

Также, по словам Салливана, не начнет работу и консульство США во Владивостоке в ближайшее время.

Мы делаем все возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и облегчения поездок граждан России в Соединенные Штаты, совершаемых на законных основаниях.

Джон Салливан, американский посол в Москве

Посол также отметил, что сокращение работы консульств решено после проведение ряда консультаций с госсекретарем США. По словам Салливана, его страна ценит связь с россиянами, которая "служит фундаментом двусторонних отношений".

Ранее Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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