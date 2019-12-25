Послы Польши и США прибыли в МИД РФ в Москве

Кшифштоф Краевски и Джон Салливан посетили российских дипломатов.

Послы Польши и США в России прибыли на территорию российского дипломатического ведомства в Москве. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей". По данным СМИ, Кшифштоф Краевски прибыл в МИД РФ около 15 часов дня 11 мая. Он вышел к зданию из автомобиля марки Audi с дипломатическими номерами. Дипломат посетил министерство одновременно с американским коллегой Джоном Салливаном. Уточняется, что посол Вашингтона находился у дипломатов около 20 минут. После этого он уехал без комментариев для прессы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости