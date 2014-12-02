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Посол ЛНР в РФ Мирошник: иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны

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Дипломат объяснил, для чего иностранцы прибыли на Донбасс.

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал о том, что иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами агентства "РИА Новости". Эксперт пояснил, что власти региона находят таких иностранцев преступниками, которые должны нести ответственность за свои действия по строгости закона. Посол добавил, что говорить о нарушении законов войны, за которое предусмотрено серьезное наказание.

Наемники прибыли убивать и зарабатывать деньги. Мы же ведем войну за свободу и возможность выжить и построить нашу жизнь. Поэтому здесь мы принципиально не сходимся.

Родион Мирошник, посол ЛНР в РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: донбасс, иностранные наемники, лнр, посол, родион мирошник
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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