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Дети ЛНР получили сладости от петербургских правоохранителей
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Дети ЛНР получили сладости от петербургских правоохранителей

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Отблагодарили страж порядка дети танцевальными номерами.

Накануне, 9 мая, петербургские полицейские передали детям ЛНР сладости. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Правоохранители из Северной столицы, Ленобласти и ЛНР посетили санаторий "Незабудка", где сейчас оздоровительный уход получают дети прифронтовых и освобожденных территорий ЛНР. Ребята получили в День Победы сладкие наборы. Отблагодарили страж порядка дети танцевальными номерами.

Ранее на Piter.tv: в школах Петербурга учатся 250 беженцев из Украины.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, визит петербургских полицейских в лнр, день победы, дети лнр, получили сладости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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