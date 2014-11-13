Дети ЛНР получили сладости от петербургских правоохранителей

Отблагодарили страж порядка дети танцевальными номерами.

Накануне, 9 мая, петербургские полицейские передали детям ЛНР сладости. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Правоохранители из Северной столицы, Ленобласти и ЛНР посетили санаторий "Незабудка", где сейчас оздоровительный уход получают дети прифронтовых и освобожденных территорий ЛНР. Ребята получили в День Победы сладкие наборы. Отблагодарили страж порядка дети танцевальными номерами.

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Фото: Piter.tv