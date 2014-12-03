В школах Петербурга учатся 250 беженцев из Украины

Напомним, что организованно город не принимает беженцев.

С конца февраля в петербургские школы были зачислены 254 ребенка из Украины. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на информацию комитета по образованию.

Дети прибыли в Россию из разных частей Украины, в том числе ДНР и ЛНР.

Напомним, что организованно Петербург не принимает беженцев, однако некоторые семьи самостоятельно приезжают в город, некоторые — к своим родственникам. По данным на начало апреля, в Северную столицу приехали из ЛДНР 619 человек.

Недавно в Ленобласти начали выдавать свидетельства о предоставлении временного убежища в РФ.

Фото: Piter.tv