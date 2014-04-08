В Петербург из ЛДНР прибыли 619 человек

Беженцам полагается выплата в 10 тысяч рублей.

В Петербург из Донецкой и Луганской народных республик с 24 феврали прибыли 619 человек. Такой информацией поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина во время доклада в Мариинском дворце 6 апреля.

Среди прибывших 222 ребенка. Митянина напомнила, что Северная столица не входит в список регионов, которые принимают беженцев, однако они приезжают в город самостоятельно. В связи с эти оказывать какую-либо помощь, кроме оформления документов для получения федерального пособия, региональные власти не могут. При этом о готовности оказать помощь беженцам заявили некоторые НКО.

Некоторые жители ЛДНР еще до начала военной спецоперации получали медицинскую помощь в петербургских стационарах.

Фото: пресс-служба ЗакСа СПб