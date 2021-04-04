Побережье Сахалина засыпало сельдью

Жители прибрежных поселков собирают рыбу ведрами.

Берега Сахалина воскресным утром усыпало тихоокеанской сельдью. Об этом сообщил руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын в Instagram.

Подобное явление связано с тем, что к юго-западному берегу Сахалина начали подходить на нерест косяки стада тихоокеанской сельди.

Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег. Пока признаки восстановления запасов этой ранее подорванной популяции сохраняются. Посмотрим, что будет дальше. Нерестовый ход только начался. Держим кулачки! Дмитрий Лисицын в Instagram

Жители прибрежных населенных пунктов собирают рыбу ведрами и делятся впечатлениями в соцсетях.

Ранее в Екатерининском парке Петербурга заметили погибшую рыбу.

Видео: Youtube/Живая Кубань