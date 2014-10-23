С петербуржца требовали 50 тысяч рублей под угрозой убийством семьи

Его избили и угрожали предметом, похожим на пистолет.

Четверо граждан республики Таджикистан избили петербуржца и требовали у него 50 тысяч рублей под угрозой убийством семьи. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился пострадавший. Он рассказал, что 18 августа около 16:00 у дома 56 по Парашютной улице его знакомый совместно с неизвестными, избили его руками. Затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, посадили в автомобиль, где, продолжая избивать, требовали 50 000 рублей за его освобождение. После чего высадили его с требованием привезти к 22 августа вышеуказанные 50 000 рублей, иначе они убьют его семью.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо граждан республики Таджикистан. Никто из них не имеет регистрации на территории Петербурга и Ленобласти.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый переломом левой скуловой области, множественные ушибы лица.

Ранее полиция задержала мужчину, который напал на женщину с молотком.

Фото: Piter.tv