В МИД России посоветовали США держаться подальше от Крыма

В ведомстве назвали присутствие флота США в Черном море "игрой на нервах" России.

В МИД России считают, что США занимаются провокацией, направляя свой флот в Черное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его мнению, такая "игра на нервах" России не принесет США никаких результатов.

Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Рябков убежден, что отправка флота США в Черное море является инструментом геополитики. Также он заявил, что риски таких действий очень высоки и призвал Вашингтон не приближаться к черноморскому побережью России для его же блага.

Ранее украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море.

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