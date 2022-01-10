Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась почти на 60%

В период с 18 по 24 декабря в Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 58,7%. Об этом сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Петербуржцам напомнили, что наиболее эффективное средство, предупреждающее заболевание гриппом, – вакцинация. По состоянию на 25 декабря в городе привито порядка 3,4 млн человек, в их числе – 539 тыс. детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.
Антиковидные ограничения в Петербурге продлены до весны 2024 года. Кроме того, введен масочный режим при проведении массовых мероприятий.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все