Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличилась почти на 60%

Петербуржцам напомнили, что наиболее эффективное средство, предупреждающее заболевание гриппом, – вакцинация.

В период с 18 по 24 декабря в Петербурге выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 58,7%. Об этом сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и риновирусы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Петербуржцам напомнили, что наиболее эффективное средство, предупреждающее заболевание гриппом, – вакцинация. По состоянию на 25 декабря в городе привито порядка 3,4 млн человек, в их числе – 539 тыс. детей, что составляет 62,6% от совокупного населения.

Антиковидные ограничения в Петербурге продлены до весны 2024 года. Кроме того, введен масочный режим при проведении массовых мероприятий.

Фото: Piter.TV