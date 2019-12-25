В России может значительно подорожать рис

Фермерам пришлось сократить посевные площади из-за прошлогодней засухи.

Рисоводы Краснодарского края предупредили о возможном росте цен на крупу в 2021 году из-за увеличения затрат на выращивание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный рисовый союз.

На сегодняшний день Краснодарский край производит 73% всего российского риса. В Союзе отметили, что в прошлом году аномальная засуха нанесла серьезный урон рисоводческим хозяйствам. Из-за этого фермерам пришлось сократить посевные площади. Также сообщается о росте тарифов на воду.

По предварительным данным, в 2021году ожидается рост прямых затрат до 60-65 тысяч рублей на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды составят 15-17 процентов.

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