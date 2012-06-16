Россия вышлет двух болгарских дипломатов в качестве ответной меры

Им нужно покинуть территорию России в течение 72 часов.

Россия объявила двух болгарских сотрудников посольства персонами нон грата. Такой шаг является ответной мерой на выдворение российских дипломатов из Болгарии. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве сообщили, что посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата первого секретаря консульской службы и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в РФ.

Им предстоит уехать из России в течение 72 часов.

Напомним, ранее болгарский МИД объявил персонами нон грата двух сотрудников дипмиссии России, которые якобы занимались военным шпионажем.

Ранее МИД РФ ответил на высылку российского дипломата из Украины.

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