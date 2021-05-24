Сборная России потерпела поражение в матче со сборной Словакии

Встреча, состоявшаяся 24 мая, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Сборная России уступила команде Словакии в матче чемпионата мира по хоккею в Риге.

Встреча, состоявшаяся 24 мая, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу словаков. У словаков шайбы забросили Милош Келемен (31-я минута), Мартин Гернат (54-я минута) и Марек Дялога (59-я).Последний попал в пустые ворота, когда команда России меняла вратаря. В составе сборной России шайбу забросил Александр Барабанов (32-я минута).

Сборная России по хоккею впервые с 2004 года уступила словакам в рамках чемпионата мира. Для нашей сборной это первое поражение при двух победах. Команда Словакии одержала победу во всех трех матчах.

Сборная России 26 мая встретится с командой Дании.

В пятницу, 21 мая, сборная России по хоккею обыграла команду из Чехии.

Видео: Youtube/WC Hockey 2021