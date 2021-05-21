Видео: сборная России по хоккею обыграла команду из Чехии

Чемпионат мира проходит в Латвии.

В пятницу, 21 мая, борная России по хоккею обыграла команду из Чехии в стартовом матче чемпионата мира. Российские спортсмены обыграли противника со счетом 4:3.

За 19 секунд до конца основного времени матча решающую шайбу забросил Михаил Григоренко.

Напомним, что матч чемпионат мира проходит в Латвии. Российской команде предстоит 22 мая встреча с хоккеистами из Великобритании. Кроме того сборная из России соперничает со Швецией, Швейцарией, Словакией, Данией и Белоруссией.

Турнир завершится 6 июня.

Видео: YouTube / WC Hockey 2021

Фото: Global Look Press / Simon Hastegard