Сборная России выиграла Швецию и вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Сборная России 1 июня сыграет со сборной Белоруссией, после чего станет понятно, кто будет нашим соперником в первом матче на выбывание.

Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В матче команда Валерия Брагина по буллитам обыграла сборную Швеции.

Начало матча получилось для нашей команды не самым удачным. Два с половиной периода наша команда играла со счетом 0:1. И только в середине третьего периода в ворота команды Швеции за 12 секунд прилетели две шайбы. Вскоре в ворота России забили еще одну шайбу и счет сравнялся (2:2). Сборная Россия смогла выиграть благодаря серии буллитов (3:2).

Сборная России 1 июня сыграет со сборной Белоруссией, после чего станет понятно, кто будет нашим соперником в первом матче на выбывание.

Ранее Сборная России обыграла сборную Дании в матче ЧМ-2021.

Видео: Twitter/StevenEllisTHN