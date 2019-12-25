В России третий день подряд фиксируют меньше девяти тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умерли 389 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 8328 новых случаев заражения COVID-19. Третий день подряд количество заразившихся не поднимается выше отметки в девять тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Общее число заразившихся в России достигло 4 597 868 человек.

В оперштабе сообщили, также назвали регионы страны, которые являются лидерами по числу новых случаев. Так в Москве выявлено 1747 зараженных, в Санкт-Петербурге – 702, тройку закрывает Московская область с 533 новыми случаями заражения COVID-19.

Всего за последние сутки умерли 389 человек. Общее число смертей от коронавируса достигло 101 106. Выздоровели за сутки 8902 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили более 80 случаев заражения британским штаммом коронавируса.

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