  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:00
56
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин поручил увеличить вместимость летних лагерей на четверть

0 0

Такой шаг стал возможен из-за постепенной нормализации ситуации с коронавирусов в стране.

Роспотребнадзор внес предложения по организации отдыха детей в 2021 году. Новые меры позволят увеличить на четверть заполняемость детских лагерей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее глава правительства отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется. 

По словам Мишустина,  летом прошлого года в России функционировали около 20% лагерей. Согласно новым требованиям, они были заполнены наполовину. Всего за 2020 года в лагерях отдохнули более 1,3 миллиона детей.

Как мы сообщали ранее, двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе.

Видео: Правительство России

Теги: детские лагеря, михаил мишустин, отдых в летних лагерях, санатории
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии