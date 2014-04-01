Мишустин поручил увеличить вместимость летних лагерей на четверть

Роспотребнадзор внес предложения по организации отдыха детей в 2021 году. Новые меры позволят увеличить на четверть заполняемость детских лагерей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее глава правительства отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабилизируется.
По словам Мишустина, летом прошлого года в России функционировали около 20% лагерей. Согласно новым требованиям, они были заполнены наполовину. Всего за 2020 года в лагерях отдохнули более 1,3 миллиона детей.
Как мы сообщали ранее, двое детей попали в больницу после ДТП на Рябовском шоссе.
Видео: Правительство России
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