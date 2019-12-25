США отработают сценарий условного нападения российских войск в Арктике

Учения планируют провести в конце весны.

Американское издание Air Force Times опубликовало интервью подполковника ВВС Майкла Бойера, в котором он предположил, что в будущем возможна война между Россией и США. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам Бойера, в конце весны вооруженные силы США планируют организовать 12-дневные учения в Арктике. В рамках мероприятия американские военные отработают сценарий условного нападения российских войск в этом районе. Предполагается, что в учениях примут участие Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, а также Корпуса морской пехоты США.

По словам главы Северного командования Соединенных Штатов генерала Глена Ванхерка, в прошлом году российские военные самолеты совершали вылеты к воздушному пространству США со стороны Аляски чаще, чем это было в любой из годов после окончания Холодной войны.

Ранее CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике.

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