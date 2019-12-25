Джон Кирби прокомментировал реакцию военных США на действия Москвы в регионе.

Пентагон сообщил об отслеживании активности России в Арктике. Об этом на регулярном брифинге в министерстве обороны журналистам рассказал начальник пресс-службы Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, обеспокоен ли Вашингтон действиями и активностью военных из РФ в регионе.

Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Арктика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов. Джон Кирби, глава пресс-службы Пентагона

Эксперт подтвердил готовность и приверженность США защищать свои национальные интересы в арктическом регионе. При этом Кирби заметил, что никто не хочет, чтобы на территории произошла милитаризация. Однако регион играет важное значение для системы обороны США, поэтому Арктика подвержена "повышенной конкуренции".

США заявили, что учитывают разработки по гиперзвуковому оружию в России и Китае.

Фото: Defense Now