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Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих в страну россиян
Сегодня, 9:16
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phil_k

Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих в страну россиян

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Им нужно будет заполнить анкету, пройти тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.

Все россияне, которые въезжают в страну должны сдавать тест на COVID-19 независимо от того, каким транспортом они передвигались. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что новое требование вступит в силу с 15 апреля. До прибытия на родину, россиянам нужно будет заполнить специальную анкету на "Госуслугах", а уже при нахождении в стране в течение трех дней следует пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и загрузить результат на платформу.

Далее следует соблюдать режим изоляции по месту жительства до получения отрицательных результатов. Напомним, ранее это требование обязаны были соблюдать только те, кто возвращался в Россию самолетом.

Ранее мы сообщали, что туристам из Индии не разрешают покидать Петербург из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, пцр-тест, тест на коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей,

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