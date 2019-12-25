Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих в страну россиян

Им нужно будет заполнить анкету, пройти тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.

Все россияне, которые въезжают в страну должны сдавать тест на COVID-19 независимо от того, каким транспортом они передвигались. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что новое требование вступит в силу с 15 апреля. До прибытия на родину, россиянам нужно будет заполнить специальную анкету на "Госуслугах", а уже при нахождении в стране в течение трех дней следует пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и загрузить результат на платформу.

Далее следует соблюдать режим изоляции по месту жительства до получения отрицательных результатов. Напомним, ранее это требование обязаны были соблюдать только те, кто возвращался в Россию самолетом.

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