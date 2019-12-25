Тунис возобновит авиасообщение с Россией 19 апреля

Власти страны будут делать все возможное, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.

В ближайшее время Тунис собирается возобновить авиасообщение с Россией. Об этом заявил министр туризма страны Хабиб Аммар, передает "Интерфакс".

Власти страны рассчитывают открыть границы для российских туристов 19 апреля. Тунис стремиться совершенствовать все направления туризма и приложит все усилия, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.

Ожидается, что индивидуальным туристам предстоит пройти 48-часовой карантин, после чего необходимо повторно сдать тест на коронавирус. Для туристов, которые приобрели турпакеты у туроператоров, требование обязательного карантина отменят.

Ранее мы писали, что власти Сейшельских Островов решили открыть границы для иностранных туристов, в том числе для россиян.

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