На поезде "Лахта" отправились в новогоднее путешествие около 5 тыс. пассажиров

Он курсировал по двум маршрутам: Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал и Выборг — Васкелово — Выборг.

Туристический поезд ЭР2К 980 "Лахта" курсировал 30, 31 декабря 2023 года и со 2 по 8 января по двум маршрутам: Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал и Выборг — Васкелово — Выборг. За эти дни на нем прокатились 4806 пассажиров, рассказали в пресс-службе АО "СЗППК" 9 января.

Кроме того, в день запуска на Финляндском вокзале и в поезде "Лахта" Дед Мороз провел беспроигрышную новогоднюю лотерею, а 30 декабря и 7 января пассажиры наблюдали в пути следования театрализованное представление о праздничном советском кино.

Отметим, что интерьер "Лахты" выполнен в стиле 1970-1980-х годов. В начале прошлого года поезд впервые отправился от Финляндского вокзала до Выборга и смог перевозить около 500 туристов.

Ранее на Piter.TV: поезд Деда Мороза в Петербурге посетили 55 тыс. человек за два дня.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"