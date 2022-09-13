В Петергофе отреставрируют Караульный дом с воротами

Готическая караулка появилась около въезда в Александрию в 1827 году.

ГАТИ Петербурга выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Караульный ("Готический") дом с воротами" в Петергофе.

Готическая караулка появилась около въезда в Александрию в 1827 году. На стенах здания расположены узкие готические окна, верх украшен башенками и зубчатым парапетом.

Постройку украшает герб Александрии, который придумал поэт Василий Жуковский.

Заказчик работ – ГМЗ "Петергоф". Реставрация пройдет с 9 января 2025 года по 14 октября 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что здание бывшего кинотеатра "Глобус" в Московском парке Победы отреставрируют.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга