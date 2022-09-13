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В Петергофе отреставрируют Караульный дом с воротами
Сегодня, 10:17
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В Петергофе отреставрируют Караульный дом с воротами

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Готическая караулка появилась около въезда в Александрию в 1827 году.

ГАТИ Петербурга выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Караульный ("Готический") дом с воротами" в Петергофе. 

Готическая караулка появилась около въезда в Александрию в 1827 году. На стенах здания расположены узкие готические окна, верх украшен башенками и зубчатым парапетом. 

Постройку украшает герб Александрии, который придумал поэт Василий Жуковский. 

Заказчик работ – ГМЗ "Петергоф". Реставрация пройдет с 9 января 2025 года по 14 октября 2027 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что здание бывшего кинотеатра "Глобус" в Московском парке Победы отреставрируют. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: александрия, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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