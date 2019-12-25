Диетолог Макиша дала рекомендации по похудению без голодания

К весне многие или уже сбрасывают лишний вес или задумались об этом.

До наступления весны остаётся чуть меньше месяца, а это значит, что многие уже начали активно сбрасывать лишние килограммы (или хотя бы задумались об этом). О том, как худеть без вреда для здоровья, "Life.ru рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Медик заявила: чтобы все похудения потом не закончились еще большим набором веса, нужно встроить навыки здорового питания в свою обычную жизнь. Из рациона нужно убрать сахар и белую муку. Вместо сладкого лучше почаще есть свежие фрукты. Также в меню должны быть крупы, овощи, белковые продукты. Голодать диетолог не советовала, голодание приводит к срывам и проблемам со здоровьем.

Что касается похудения с помощью подсчёта калорий, то тут не всё так просто, как кажется. Положенные калории не стоит набирать за счет тортика или вредной еды. По мнению диетолога, в рационе всегда должен соблюдаться баланс.

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