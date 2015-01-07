На "Апрашку" во второй раз за месяц заглянули с рейдами

В этот раз с целью ликвидации незаконной торговли.

На рынок "Апраксин двор", в котором недавно прошли миграционные рейды и обыски, вновь пришли с проверками. Сотрудники Комитета по вопросам законности при поддержке полиции и Росгвардии провели мероприятия по ликвидации нелегальной торговли. Также проверка соблюдения законодательства была произведена у станции метро "Проспект Ветеранов", – следует из сообщения пресс-службы комитета.

Наши специалисты ликвидировали лотки, деревянные конструкции и иные торговые объекты, которые разместили на городской земле без документов. В отношении нарушителей составлено более 30 протоколов. Изъято товаров и оборудования на сумму ≈ 5 млн руб. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

У "Проспекта Ветеранов" сотрудники комитета составили еще 3 протокола и так же изъяли весь товар. Всего на данный момент в 2024 году было составлено почти 1,5 тыс административных дел. Сумма изъятий техники и продукции составляет 142 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что экономисты отмечают признаки снижения потребительской активности в Санкт-Петербурге.

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга