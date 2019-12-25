Ребенку в детсаду Кудрово оторвало палец

Операцию провели лишь через пять часов, палец не удалось спасти.

В детском саду на улице Пражской в Кудрово накануне четырёхлетний мальчик, катаясь на карусели, потерял палец. Операцию провели лишь спустя пять часов, поэтому спасти палец не удалось, сообщили 78.ru родители ребёнка.

По словам матери, всё произошло около 16:00. Когда произошла трагедия, медкабинет был уже закрыт, а скорая долго стояла в пробке. Воспитателя мальчика хотят уволить, но против этого выступает родительский комитет. Они утверждают, что качели и карусели на площадке должны были проверять сотрудники по безопасности.

В Комитете по здравоохранению Ленобласти пообещали повести проверку по поводу задержки скорой помощи. Что касается медицинского кабинета, то медсестра там работает по графику с 8:00 до 16:20. Травма произошла после 17:00, заверили в Комздраве.

В конце сентября в крымском зоопарке тигр откусил палец годовалому ребенку.

Фото (носит иллюстративный характер): Piiter.tv