Стрельба в магазине в Парголово стала причиной разгрома точки сотрудницей

Она сообщила, что сделала это из-за личной неприязни к директору.

Сотрудница магазина в Парголово на Тихоокеанской улице, за которую заступился молодой человек, получивший в результате ранение, разгромила точку. Об этом пишет телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

Конфликт произошел вечером воскресенья, 17 сентября. Тогда неизвестный выстрелил из травмата в защитника 2000 года рождения – к работнице приставала группа людей. Стрелявший хулиган скрылся на автомобиле каршеринга "Фольксваген" на Васильевском острове.

Однако женщина – сотрудница магазина – ночью 18 сентября устроила скандал и разгромила точку. Она сообщила, что сделала это из-за личной неприязни к директору, поскольку в подобных случаях он бездействует.

Видео: Piter.TV