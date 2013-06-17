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Вчера, 23:22
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Стрельба в магазине в Парголово стала причиной разгрома точки сотрудницей

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Она сообщила, что сделала это из-за личной неприязни к директору.

Сотрудница магазина в Парголово на Тихоокеанской улице, за которую заступился молодой человек, получивший в результате ранение, разгромила точку. Об этом пишет телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

Конфликт произошел вечером воскресенья, 17 сентября. Тогда неизвестный выстрелил из травмата в защитника 2000 года рождения – к работнице приставала группа людей. Стрелявший хулиган скрылся на автомобиле каршеринга "Фольксваген" на Васильевском острове.

Однако женщина – сотрудница магазина – ночью 18 сентября устроила скандал и разгромила точку. Она сообщила, что сделала это из-за личной неприязни к директору, поскольку в подобных случаях он бездействует. 

Видео: Piter.TV

Теги: парголово, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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