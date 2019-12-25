У поликлиники на Новосёлов скончался раненый петербуржец

Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан через несколько дней.

В Петербурге сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший скончался от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

В полицию 22 июля поступило сообщение о лежащем у дома 45 по улице Новоселов неизвестном мужчине со следами крови. Сотрудниками полиции на месте происшествия с проникающим колото-резаным ранением ноги обнаружен неизвестный мужчина, с которым медики проводили реанимационные действия.

В результате просмотра видеозаписей полицейские установили, что около 17:20 к зданию поликлиники подъехала "Газель", из салона которой вышел потерпевший, прошел несколько метров и упал. Водитель указанного автомобиля зашел в поликлинику и попросил оказать медицинскую помощь раненому. Полицейские установили, что потерпевшим оказался 51-летний петербуржец. Он скончался, не приходя в сознание.

В ходе расследования было установлено, что водитель "Газели" к преступлению не причастен и установлен реальный подозреваемый, нанесший смертельное ножевое ранение петербуржцу. Подозреваемый был задержан на проспекте Косыгина 27 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.tv