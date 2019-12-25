Мигрант получил смертельную рану ягодицы в Невском районе

Окровавленного гражданина Азербайджана привезла "Газель" к поликлинике.

Вечером в пятницу, 22 июля, у поликлиники №8 на улице Новосёлов было найдено тело гражданина Азербайджана. Мужчина скончался от кровопотери после раны в ягодицу. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, уже раненного 50-летнего мужчину доставили к медицинскому учреждению на "Газели". Он самостоятельно вышел из автомобиля, но упал буквально через 20 метров. Водитель попросил помощи у медиков. Спустя 2 часа пострадавший скончался в больнице.

Как выяснилось, "Газель" принадлежит 52-летнему гражданину, проживающему на станции метро "Пролетарская". На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Piter.TV