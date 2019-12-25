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Работу Арт-группы Явь на Свечном переулке отодрали
Сегодня, 14:20
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Работу Арт-группы Явь на Свечном переулке отодрали

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Коммунальщики уничтожили работу и тем самым ухудшили внешний вид фасада.

Новую работу Арт-группы Явь, посвященную Дню космонавтики, уничтожили. Об этом сообщила руководитель группы Анастасия Владычкина и поделилась фото до/после. 

Стрит-арт под названием "Сбудется" продержался всего два часа. Он находился на Свечном переулке, 15. Как ранее узнал Piter.TV, это не граффити, а трафаретная печать на фанере, которая была прикреплена к стене. В связи с этим коммунальщикам надо было не закрашивать стену, а отдирать с нее фанеру. Оставшееся "после" выглядит уже не так эстетично — на асфальте валяется отодранная краска. 

Ранее арт-группа "Явь" обновила приложение дополненной реальности AR Hunter.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь

Теги: арт-группа явь, коммунальщики, стрит-арт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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