Работу Арт-группы Явь на Свечном переулке отодрали

Коммунальщики уничтожили работу и тем самым ухудшили внешний вид фасада.

Новую работу Арт-группы Явь, посвященную Дню космонавтики, уничтожили. Об этом сообщила руководитель группы Анастасия Владычкина и поделилась фото до/после.

Стрит-арт под названием "Сбудется" продержался всего два часа. Он находился на Свечном переулке, 15. Как ранее узнал Piter.TV, это не граффити, а трафаретная печать на фанере, которая была прикреплена к стене. В связи с этим коммунальщикам надо было не закрашивать стену, а отдирать с нее фанеру. Оставшееся "после" выглядит уже не так эстетично — на асфальте валяется отодранная краска.

Ранее арт-группа "Явь" обновила приложение дополненной реальности AR Hunter.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа Явь