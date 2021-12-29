Пьяный петербуржец выпал со второго этажа на Пулковском шоссе

Он госпитализирован в больницу.

Вечером 16 января в больницу попал петербуржец в алкогольном опьянении, который выпал со второго этажа. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину доставили в больницу из дома по Пулковскому шоссе. После падения со второго этажа у него диагностировали ушиб мягких тканей головы, грудной клетки слева, ушиб таза.

В состоянии средней степени тяжести находится в больнице.

Ранее одиннадцатиклассник получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа на Авиаконструкторов.

Фото: Piter.tv