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Путин рассказал, почему отказался от вакцинации от COVID-19 в присутствии камер

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Какой именно из имеющихся вакцин привился президент пока неизвестно.

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, почему не стал вакцинироваться от COVID-19 на камеру. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину скоро предстоит сделать еще один укол.

Президент не захотел вакцинироваться от COVID-19 публично, так как не хотел "обезьянничать". Также глава государства отметил, что если "на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там", то это будет несложно.

Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет.

Владимир Путин для программы на телеканале "Россия 1"

Ранее мы сообщали, что страны ЕС выработают коллективный иммунитет от COVID-19 к осени.

Видео: Youtube/Россия 24

 
Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, путин, спутник-v, эпиваккорона
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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