Путин рассказал, почему отказался от вакцинации от COVID-19 в присутствии камер

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, почему не стал вакцинироваться от COVID-19 на камеру. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путину скоро предстоит сделать еще один укол.
Президент не захотел вакцинироваться от COVID-19 публично, так как не хотел "обезьянничать". Также глава государства отметил, что если "на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там", то это будет несложно.
Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет.
Владимир Путин для программы на телеканале "Россия 1"
Ранее мы сообщали, что страны ЕС выработают коллективный иммунитет от COVID-19 к осени.
Видео: Youtube/Россия 24
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