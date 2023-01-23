Казахстану направлено приглашение в БРИКС в качестве государства-партнера

В рамках визита Президента РФ в Астану Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства.

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Астану объявил о том, что Казахстану направлено приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС. В результате встречи главы двух стран подписали договор об углублении партнерства в условиях "нового глобального порядка", – следует из информации пресс-службы Кремля.

Согласно заявлению Путина, экономическое сотрудничество между Россией и Казахстаном достигло почти 30 млрд долларов. Президент РФ объявил, что в будущем страна намерена усилить поставки газа в Узбекистан по территории Казахстана. Подписанный главами государств документ также подразумевает расширение энергетического сотрудничества и усиление контактов спецслужб двух стран.

В ходе мероприятия Владимир Путин пригласил Касым-Жомарт Токаева на неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге и Москве в честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что в рамках II Международной Арктической молодежной ассамблеи, которая состоялась в Санкт-Петербурге, представители стран-членов БРИКС обсудили проблемы, связанные с освоением и сохранением Арктики.

Видео: kremlin.ru