В Северной столице состоялась II Международная Арктическая молодежная ассамблея.

Сегодня в рамках II Международной Арктической молодежной ассамблеи, которая состоялась в Санкт-Петербурге, представители стран-членов БРИКС обсудили проблемы, связанные с освоением и сохранением Арктики. Информация об этом появилась в пресс-службе Смольного.

Событие собрало более 600 участников из различных стран. Ассамблею посетили делегации из Китая, Индии, Нигерии, Бразилии, Ирана, Турции, Индонезии, Таиланда, Аргентины, Египта и других государств.

Основными вопросами стали климатические, экономические, научно-технические и экологические проблемы Арктики. Важную часть мероприятия составила тема сотрудничества стран БРИКС в арктическом регионе.

Ключевым событием стала разработка и утверждение рамочного документа, призванного консолидировать усилия учащейся молодёжи, представляющей позиции различных стран, в деле мирного, созидательного и гармоничного развития Арктического региона и реализации Арктической доктрины Российской Федерации. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что страны БРИКС стали основными торговыми партнерами РФ в контейнерных перевозках.

Фото: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга