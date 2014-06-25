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Члены БРИКС обсудили "арктический вопрос" в Петербурге
Сегодня, 19:15
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Члены БРИКС обсудили "арктический вопрос" в Петербурге

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В Северной столице состоялась II Международная Арктическая молодежная ассамблея.

Сегодня в рамках II Международной Арктической молодежной ассамблеи, которая состоялась в Санкт-Петербурге, представители стран-членов БРИКС обсудили проблемы, связанные с освоением и сохранением Арктики. Информация об этом появилась в пресс-службе Смольного.

Событие собрало более 600 участников из различных стран. Ассамблею посетили делегации из Китая, Индии, Нигерии, Бразилии, Ирана, Турции, Индонезии, Таиланда, Аргентины, Египта и других государств.

Основными вопросами стали климатические, экономические, научно-технические и экологические проблемы Арктики. Важную часть мероприятия составила тема сотрудничества стран БРИКС в арктическом регионе.

Ключевым событием стала разработка и утверждение рамочного документа, призванного консолидировать усилия учащейся молодёжи, представляющей позиции различных стран, в деле мирного, созидательного и гармоничного развития Арктического региона и реализации Арктической доктрины Российской Федерации.

Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали о том, что страны БРИКС стали основными торговыми партнерами РФ в контейнерных перевозках.

Фото: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Теги: арктика, брикс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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