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15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами
Сегодня, 10:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами

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Юношу в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Полиция Пушкинского района Петербурга разбирается с отравлением наркотиками подростка. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьник был доставлен в детскую больницу ночью 20 июня с отравлением наркотиками-галлюциногенами. Юношу в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

По словам матери, 19 июня её 15-летний сын ушел на тренировку. Он вернулся около семи часов вечера, стал жаловаться на плохое самочувствие. Мама мальчика вызвала скорую помощь.

Накануне ученик девятого класса ранил ножом семиклассника в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: галлюциногены, город пушкин, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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