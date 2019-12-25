15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами

Юношу в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Полиция Пушкинского района Петербурга разбирается с отравлением наркотиками подростка. Об этом стало известно Piter.tv.

Школьник был доставлен в детскую больницу ночью 20 июня с отравлением наркотиками-галлюциногенами. Юношу в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.

По словам матери, 19 июня её 15-летний сын ушел на тренировку. Он вернулся около семи часов вечера, стал жаловаться на плохое самочувствие. Мама мальчика вызвала скорую помощь.

Накануне ученик девятого класса ранил ножом семиклассника в Петербурге.

Фото: Piter.tv