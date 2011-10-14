  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургских автобусах проверяют работу кондиционеров
Сегодня, 11:58
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских автобусах проверяют работу кондиционеров

0 0

Температура в салоне общественного транспорта не должна превышать +25 градусов.

В Петербурге стоит аномальная жара: 30 и 31 июля объявлен "оранжевый" уровень опасности. Из-за этого в автобусах проверяют работу кондиционеров, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Температура в салоне общественного транспорта не должна превышать +25 градусов. Главная задача – следить за закрытыми люками и форточками. При этом, по словам специалистов, летом температурный режим поддерживать сложнее, поскольку автобус проще нагреть, чем охладить. 

Зимой меньше проблем, потому что идет антифриз по всему периметру автобуса, и он обогревает автобус. То есть, зимой положение лучше. 

Александр Петров, заместитель начальника управления по контролю за транспортом компании "Организатор перевозок" 

В случае поломки охлаждающего оборудования транспорт снимают с маршрута. 

Ранее на Piter.TV: почти все автобусы в Петербурге оборудовали кондиционерами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автобусы, жара, кондиционер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии