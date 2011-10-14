В петербургских автобусах проверяют работу кондиционеров

Температура в салоне общественного транспорта не должна превышать +25 градусов.

В Петербурге стоит аномальная жара: 30 и 31 июля объявлен "оранжевый" уровень опасности. Из-за этого в автобусах проверяют работу кондиционеров, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Температура в салоне общественного транспорта не должна превышать +25 градусов. Главная задача – следить за закрытыми люками и форточками. При этом, по словам специалистов, летом температурный режим поддерживать сложнее, поскольку автобус проще нагреть, чем охладить.

Зимой меньше проблем, потому что идет антифриз по всему периметру автобуса, и он обогревает автобус. То есть, зимой положение лучше. Александр Петров, заместитель начальника управления по контролю за транспортом компании "Организатор перевозок"

В случае поломки охлаждающего оборудования транспорт снимают с маршрута.

Ранее на Piter.TV: почти все автобусы в Петербурге оборудовали кондиционерами.

Фото: Piter.TV