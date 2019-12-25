Проводится проверка по факту падения женщины и её ребенка из окна 3 этажа на Миллионной улице

Следователями проводится процессуальная проверка с целью установления наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 110 (доведение до самоубийства) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

В Центральном районе Петербурга организована проверка по факту падения женщины и её ребенка с высоты третьего этажа. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга СМИ следователями была выявлена публикация о падении 3-летнего ребёнка и его матери из окна жилого дома, расположенного на Миллионной улице. С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи.

Следователями проводится процессуальная проверка с целью установления наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 110 (доведение до самоубийства) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Также проводится проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке на Трамвайном проспекте.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)