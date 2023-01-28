В Мариинском театре простились с Владимиром Шкляровым

Более 20 лет он представлял Мариинку в России и по всему миру.

В Мариинском театре состоялись траурные мероприятия, посвященные гибели Владимира Шклярова – известного во всем мире русского артиста балета и премьера театрального учреждения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Его уход – чудовищная утрата для культуры не только нашего города, но всей страны. Всего мира. Большой артист, он всю свою жизнь посвятил балету и более 20-ти лет служению Мариинскому театру. Влюбил в танец сотни молодых ребят, начинающих танцовщиков, для которых он был и навсегда останется источником вдохновения и примером. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что Шкляров трагически погиб 16 ноября. По предварительным данным, причиной его смерти могла стать наркотическая зависимость, с которой боролся артист.

Ранее директор Санкт-Петербургского драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Минков почтил память Владимира Шклярова.

Фото: Telegram / Пиотровский Online