Виктор Минков высказался о погибшем Владимире Шклярове

Директор петербургского Театра имени Комиссаржевской почтил память артиста балета Мариинского театра.

Директор Санкт-Петербургского государственного драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской Виктор Минков почтил память недавно почившего премьера Мариинского театра Владимира Шклярова. Театральный руководитель отметил невероятные заслуги и талант артиста балета, – следует из сообщения "Петербургского дневника".

Мы познакомились, когда Володе было 23 года, и было очевидно, что он – восходящая звезда. Владимир уже танцевал все ведущие партии в Мариинском театре: он очень рано стал в них выступать. Безупречное сложение, удивительная фактура красивого человека – сначала юноши, а потом мужчины. Когда артист на сцене олицетворяет Идеал, такое бывает редко. Виктор Минков, директор Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Минков вспомнил времена, когда был агентом Шклярова в разгар пандемии коронавируса. Тогда артист балета получал огромное количество контрактов, в том числе из-за рубежа. Среди самых успешных номеров Владимира Шкляровв руководитель упомянул сцены как в классических постановках, так и в гала-концертах.

Знаете, за что его любили? Красота, талант – да, но при этом он был не очень доступен, а это всегда создает ореол таинственности, красивой тайны, неразгаданной сказки. Виктор Минков, директор Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Популярность премьера Мариинского театра простиралась далеко за Россию. По словам Минкова, у Шклярова были сообщества поклонников в Японии, Китае и Южной Корее. Гастроли артиста в разных странах непременно оборачивались набегами поклонниц, каждой из которых Шкляров дарил свой автограф.

В последний раз мы виделись месяц назад. Но часто бывали на созвоне. Когда я услышал эту страшную новость, я стал читать нашу переписку. Это огромная лента звуковых и текстовых сообщений. Я слушаю голос и не могу поверить, что Володи больше нет. Виктор Минков, директор Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Напомним, что по предварительным данным, Владимир Шкляров мог страдать от алкогольной и наркотической зависимости. С этим же связывают гибель артиста – он сорвался с балкона квартиры, в которой просил запереть себя во избежание употребления запрещенных веществ.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр