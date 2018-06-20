Видео с Филиппин: Из-за землетрясения из бассейна на крыше небоскреба вылилась вода

Очевидцы сняли на видео момент, когда с небоскреба тонны воды выливаются на землю.

В понедельник, 22 апреля, на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3 балла. В результате этого землетрясения погибли 11 человек, еще десятки человек пострадали. Очаг располагался на глубине 40 км. В Маниле, столице Филиппин, также ощущались мощные толчки. Многие здания получили трещины.

Весь мир облетели кадры, как с крыши небоскреба выливаются тонны воды на землю. На данном видео с разных ракурсов очевидцы сняли, как из бассейна на крыше небоскреба выливается вода.

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Видео: YouTube