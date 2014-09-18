Свыше 5 млн петербуржцев пройдут диспансеризацию в 2025 году

Среди них – миллион детей.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с Президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в Петербурге, огласил итоги диспансеризации петербуржцев в 2024 году. В 2025-м количество осмотров вырастет на 27,8%, – сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник отметил, что доля трудоспособных горожан, прошедших диспансеризацию в 2024 году, составила 65,5% от их общего числа по городу. Мужчины, проживающие в Северной столице, по данным губернатора, стали чаще следить за своим здоровьем (примерно 41,6% от общего числа).

В связи с этим Беглов напомнил, что в эти дни в Северной столице реализуются мероприятия в рамках проекта "Неделя мужского здоровья". Такие события будут проходить в Петербурге ежегодно до 2030 года.

Здоровье петербуржцев – один из десяти приоритетов развития города на ближайшие годы. Мы уделяем особое внимание ранней диагностике. В 2024 году, по уточнённым данным, диспансеризацию и профосмотры прошли порядка 4,7 млн петербуржцев, в том числе больше миллиона детей. Наша система здравоохранения показала высокую готовность к таким нагрузкам. В 2025 году мы увеличили план для взрослого населения более чем на четверть. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что на капремонт Кронверкского моста выделят 200 млн рублей.

Фото: Piter.TV