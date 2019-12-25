Названы продукты с высоким содержанием витамина D

Из-за нехватки витамина D, организм человека может быть восприимчив ко многим инфекционным заболеваниям.

После недавних исследований ученые выяснили, что из-за нехватки витамина D, организм человека может быть восприимчив ко многим инфекционным заболеваниям. Дефицит этого витамина также влияет на самочувствие и работоспособность. Самым главным источником витамина D является солнце. Но если солнца мало, то можно есть продукты, содержащие этот витамин. Об этом сообщило издание Lavanguardia.

Любая жирная рыба является источником витамина D, в лососе этого витамина больше всего. Но есть D и в семге, скумбрии, тунце, сельди. В желтке яиц чуть меньше витамина D, чем в жирной рыбе. Еще один способ получить витамин D – это пить рыбий жир в капсулах. Он к тому же улучшает зрение и предотвращает развитие депрессии.

Еще один продукт – грибы. Ученые университета Бостона во время исследований пришли к выводу, что грибы, которые росли на солнце, богаты витамином D. Самое интересное, что при термической обработке, полезные свойства сохраняются в грибах.

И, конечно, орехи являются важной составляющей в рационе человека. Они улучшают здоровье кожи и волос, сдерживают холестерин, триглицериды, а также содержат витамин D, хоть и не в большом количестве.

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