Названы продукты, повышающие уровень "плохого" холестерина

Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки, которые приводят к высокому холестерину.

Высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, поэтому многие люди могут не подозревать о проблеме, пока они не сдадут анализ крови. Однако зачастую последствия такого состояния являются крайне серьезными. Об этом сообщило издание Eatthis.

Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки, которые приводят к высокому холестерину.

Например, в чипсах, батончиках мюсли, крекерах есть гидрогенизированные масла, которые могут повышать "плохой" холестерин. Также к вредным продуктам относится любая жареная пища. Приготовление на пару или гриле намного предпочтительнее жарки. Также к вредным продуктам отнесли конфеты, кукурузные хлопья, газировку, алкоголь, большое количество молочной продукции.

Чтобы выводить "плохой" холестерин из организма, нужно есть больше клетчатки. Она содержится в овсе, ячмене, бобах, картофеле, клубнике, брюссельской капусте, яблоках, цитрусовых.

Названа специя, выводящая из крови лишний сахар и холестерин.

Фото: pixabay