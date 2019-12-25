Названы восемь продуктов, которые нельзя есть сырыми

Они или могут быть ядовитыми и нанести вред здоровью.

Если употреблять в пищу определенные продукты в сыром виде, то или могут быть ядовитыми и нанести вред здоровью. Эксперты назвали немецкому изданию Focus восемь продуктов, которые всегда нужно готовить.

Ростки – это натуральные продукты, и поэтому они могут содержать на себе болезнетворные микробы. Специалисты советуют есть их в бланшированном виде, но перед приготовлением советуют тщательно вымыть.

Аналогично картофелю, в баклажанах есть вещество соланин. Это слабый нервный токсин. Если съесть много сырых баклажанов, то это может вызвать головную боль, кишечное расстройство, тошноту и рвоту.

Зеленые бобы содержат ядовитое белковое соединение, называемое фазином. Оно вызывает тошноту, головную боль, рвоту и диарею. Перед употреблением фасоль нужно варить не меньше 10 минут.

Не рекомендуется есть в сыром виде ревень, так как щавелевая кислота, содержащаяся в нем, может вызвать проблемы с ЖКТ.

Для приготовления черной бузины, необходимо нагреть ее ягоды до температуры более 80 °C, чтобы обезвредить самбунигрин и другие вредные для здоровья вещества.

Сырые яйца могут содержать сальмонеллу, они считаются продуктами повышенного риска. В сыром курином мясе также может быть сальмонелла и бактерии Campylobacter. Перед употреблением мясо птицы нужно термически обработать.

Употребление сырого теста или муки может привести к диарее и желудочным спазмам. Мука является достаточно грязным продуктом.

Ранее специалисты назвали семь натуральных пробиотиков, которые положительно влияют на кишечную флору и укрепляют иммунитет.

Фото: pixabay