В 2022 году на реализацию социальной акции из бюджета города был выделен 91 миллион рублей, в 2023 году – 107 миллионов рублей.

В Петербурге продолжается социальная акция по бесплатной вакцинации собак от бешенства. С 2012 года в городе проводится данная социальная акция. За это время петербуржцы воспользовались данной услугой 836 тысяч раз.

Санкт-Петербург – единственный субъект в РФ, принявший Декларацию обращения с животными. За январь 2023 года в городе вакцинировано от бешенства почти 9500 собак, это один из лучших показателей в стране. Олег Эргашев, вице-губернатор

В 2022 году на реализацию социальной акции из бюджета города был выделен 91 миллион рублей, в 2023 году – 107 миллионов рублей. В 2022 году ветеринары бесплатно привили 100 тысяч собак. Перед вакцинацией животное проходит клинический осмотр, чипирование, а также ему выдается ветеринарный паспорт.

Вакцинация щенков против бешенства проводится по социальной акции однократно, при достижении ими трёхмесячного возраста. Далее ежегодно проводится ревакцинация. У владельца животного должна быть регистрация в Петербурге.

Всего 2022 году по программе гуманного регулирования численности животных, не имеющих владельцев, были вакцинированы от бешенства, кастрированы и чипированы 3 874 кошки и 1710 собак.

В Ленобласти также проведут бесплатную вакцинацию кошек и собак от бешенства.

Фото: pxhere.com