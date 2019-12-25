Утром во вторник пробки в Петербурге составили 5 баллов

Самые загруженные участки находятся в районе дорожных работ.

Утром во вторник 27 апреля пробки в Петербурге, по данным сервиса "Яндекс.Карты", составили 5 баллов. Самый серьезный затор наблюдается на востоке КАД.

Пробка на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры до развязки с Мурино составила почти 4,5 км. На несколько километров также "встали" автомобили у развязки с проспектом Косыгина. На 5 км растянулась пробка на внешнем кольце в районе развязки с Рябовским шоссе. До 30 апреля там перекрыты первая, вторая и полоса безопасности. На мосту через реку Большая Охта меняют деформационный шов.

Еще одна серьезная пробка наблюдается на юге КАД между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе. На участке сейчас ведутся работы, но на внешнем кольце.

Центр Петербурга традиционно "желтого" цвета. Наиболее загруженные участки — Большеохтинский мост в сторону Красногвардейского района, Воскресенская набережная и набережная Кутузова в сторону Троицкого моста, Невский проспект в сторону площади Восстания от станции метро "Площадь Александра Невского".

Сегодня и завтра, 27 и 28 апреля, в Петербурге будет Владимир Путин. Есть вероятность, что визит президента спровоцирует пробки.

Фото: Piter.TV